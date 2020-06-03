3 Июнь 2020 2020-06-03T05:12:38+03:00

Семьям погибших от урагана в Кузбассе выделили по 100 тысяч рублей. Фото: кадр видео «Мариинск Подслушано» /vk.com

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Два человека погибли в результате урагана, который обрушился на Кузбасс 26 мая. Семьям погибших областные власти оказали материальную помощь.

Больше всего от разгула стихии пострадал Мариинский район. Здесь в результате обрушения стены и крыши строящегося здания склада зернохранилища погибли два человека. Их семьям оказана экстренная материальная помощь в размере 100 тысяч рублей – об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев во время отчетной пресс-конференции 2 июня.

Кроме того, пострадал еще один человек, который сейчас находится в больнице. Ему в качестве поддержки выделено 50 тысяч рублей.

-Ураган повредил кровли домов и других объектов. По результатам оценки ущерба будет приниматься решение о помощи. Мы поможем каждой семье в зависимости от ущерба, – отметил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU