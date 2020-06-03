Новокузнечане выбирают название для нового физкультурного комплекса

3 Июнь 2020 2020-06-03T06:46:43+03:00

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Новокузнечанам предлагают самим выбрать, как будет называться новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который строится на проспекте Запсибовцев.

До завершения строительства комплекса осталось совсем немного времени, и жителям Новокзнецка предложили выбрать название для него. Первый этап проходил в Инстаграме главы района Дениса Елькина. Как рассказал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, среди множества предложенных горожанами названий выбрали 10 вариантов. И теперь нужно выбрать одно из них.

- На странице сайта по физической культуре, спорту и туризму администрации Новокузнецка запущено онлайн-голосование, которое продлится до 5 июня включительно, - отметил Сергей Кузнецов. - Название физкультурно-оздоровительного комплекса станет известно 12 июня.

Среди предложенных на голосование названий - «Атлант», «Жемчужина Кузбасса», «Ильинец», «Импульс», «Молодежный», «Новое поколение», «Новоильинский», «Старт», «Территория здоровья», «Чемпион». На момент публикации проголосовало порядка 500 человек. Большинство отдали голоса за «Атлант», на втором месте - «Импульс», а на третьем - «Чемпион».

ИСТОЧНИК KP.RU