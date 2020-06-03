После ДТП шахтер из Кузбасса лишился зарплаты

3 Июнь 2020 2020-06-03T06:48:15+03:00

А перед этим мужчина провел 2,5 года в колонии

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Почти 300 тысяч рублей пришлось заплатить кузбассовцу в качестве компенсации морального вреда. За несколько лет до этого мужчина устроил смертельное ДТП.

В тот день кузбассовец сел за руль своего автомобиля, будучи нетрезвым. Способность управлять машиной и внимательность были крайне низкими, и в какой-то момент мужчина сбил пешехода. Пешеход получил серьезные травмы и скончался, а виновник ДТП отправился на два года и шесть месяцев в колонию-поселение. Кроме этого, суд постановил выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда - 300 тысяч рублей.

- Отбывание наказания в местах лишения свободы не является основанием для невыплаты долга. Судебным приставом-исполнителем ОСП по Ленинскому району города Кемерово было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Когда мужчина освободился, он вернулся к обычной жизни, устроился на работу в шахту. Однако на тот момент долг перед родственниками погибшего пешехода все еще оставался. Возвращать оставшуюся сумму задолженности пришлось из заработной платы шахтера.

ИСТОЧНИК KP.RU