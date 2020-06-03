За сутки в Кузбассе выявили 22 новых заболевших коронавирусом

3 Июнь 2020 2020-06-03T08:25:27+03:00

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На утро 3 июня в Кузбассе медики региона выявили как новые случаи заболевания COVID-19, так и отметили новые случаи выздоровления от него.

По данным оперативного штаба, на утро 3 июня в Кузбассе зафиксированы 638 случаев заболевания коронавирусом, при этом 22 из них - за минувшие сутки. В инфекционных стационарах области находятся 380 человек - все они изолированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Одновременно с этим в регионе еще 15 человек вылечились от опасного заболевания. Все они уже выписаны из больниц. С начала же эпидемии коронавируса прошел лечение и выздоровел 251 человек.

Число умерших пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус, остается прежним - семь человек.

Отметим также, что на утро 3 июня в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9623 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU