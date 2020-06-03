3 Июнь 2020 2020-06-03T09:07:08+03:00

Сколько человек спасли при пожаре в многоэтажке в Кемерове Фото: Лариса МАРУЦАК

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Во время пожара, который случился утром 3 июня в одном из многоэтажных домов Кемерова, удалось спасти почти два десятка жильцов.

Пожар начался в одиннадцатом часу утра в одном из подъездов пятиэтажного дома на проспекте Ленина, 45а. Жильцы дома, почувствовав запах дыма, тут же позвонили в пожарную службу - сигнал поступил на пульт диспетчера в 10.34.

- Специалисты газодымозащитного звена вывели по лестничным маршам пятерых жителей подъезда, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Еще 13 человек эвакуировались самостоятельно.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и обстоятельства его начала. Пока же известно, что горели счетчики с первого по третий этажи.

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ИСТОЧНИК KP.RU