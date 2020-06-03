За 78 выловленных рыбок кузбассовцы могут лишиться свободы

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:41:47+03:00

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Желание порыбачить может обернуться для двоих жителей Кузбасса большими бедами. За 78 выловленных рыбок они могут заплатить штраф в 500 тысяч рублей или даже отправиться в тюрьму.

Двое жителей Кузбасса договорились немного порыбачить. Забрасывать удочки им показалось скучным и непродуктивным, поэтому мужчины расставили сети. Место для сетей выбрали хорошее – недалеко от берега, как раз на пути миграции рыбы к местам нереста. А потом отправились на резиновой лодке собирать улов.

Мужчины успели достать из воды четыре сети общей длиной почти 200 метров, а также 78 рыбок – лещей, окуней, карасей и язей. Однако распорядиться уловом они не успели, так как сами были задержаны сотрудниками транспортной полиции. Позже выяснилось, что ущерб, причиненный природе, превышает 56 тысяч рублей.

-Отделением дознания Кузбасского ЛУ МВД России в отношении обоих задержанных рыбаков возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий лова, - сообщает пресс-служба ведомства. - За совершение данного деяния уголовным законодательством предусмотрено наказание от штрафа в размере 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU