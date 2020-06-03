2020-06-03T09:41:47+03:00
Происшествия

За 78 выловленных рыбок кузбассовцы могут лишиться свободы

Рыбаков-браконьеров поймали на реке Томи
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
За 78 выловленных рыбок кузбассовцы могут лишиться свободы. ФОТО: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.За 78 выловленных рыбок кузбассовцы могут лишиться свободы. ФОТО: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.
Изменить размер текста:

Желание порыбачить может обернуться для двоих жителей Кузбасса большими бедами. За 78 выловленных рыбок они могут заплатить штраф в 500 тысяч рублей или даже отправиться в тюрьму.

Двое жителей Кузбасса договорились немного порыбачить. Забрасывать удочки им показалось скучным и непродуктивным, поэтому мужчины расставили сети. Место для сетей выбрали хорошее – недалеко от берега, как раз на пути миграции рыбы к местам нереста. А потом отправились на резиновой лодке собирать улов.

Мужчины успели достать из воды четыре сети общей длиной почти 200 метров, а также 78 рыбок – лещей, окуней, карасей и язей. Однако распорядиться уловом они не успели, так как сами были задержаны сотрудниками транспортной полиции. Позже выяснилось, что ущерб, причиненный природе, превышает 56 тысяч рублей.

-Отделением дознания Кузбасского ЛУ МВД России в отношении обоих задержанных рыбаков возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий лова, - сообщает пресс-служба ведомства. - За совершение данного деяния уголовным законодательством предусмотрено наказание от штрафа в размере 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названа предварительная причина пожара в кемеровской многоэтажке
За 78 выловленных рыбок кузбассовцы могут лишиться свободы
Сколько человек спасли при пожаре в многоэтажке в Кемерове
За сутки в Кузбассе выявили 22 новых заболевших коронавирусом
После ДТП шахтер из Кузбасса лишился зарплаты
Новокузнечане выбирают название для нового физкультурного комплекса
Семьям погибших от урагана в Кузбассе выделили по 100 тысяч рублей
Что стало с жертвами апрельских пожаров в Кузбассе
Ограничения по коронавирусу сняты в Анжеро-Судженске
АО «Россельхозбанк» сообщает о закрытии книги заявок по облигациям АО «Росагролизинг» на сумму 8 миллиардов рублей
Прокуратура начала проверку по факту вспышки коронавируса в доме престарелых Новокузнецка
В Кузбассе клещи покусали почти 19 тысяч человек
В День защиты детей в Кузбассе родились 88 малышей
Тесты на антитела к коронавирусу начали делать в Кузбассе
Предприятие-призрак обнаружили в Кузбассе