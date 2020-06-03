2020-06-03T10:23:39+03:00
Происшествия

Названа предварительная причина пожара в кемеровской многоэтажке

Что могло стать причиной пожара на Ленина, 45
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Названа предварительная причина пожараНазвана предварительная причина пожараФото: Лариса МАРУЦАК
Изменить размер текста:

Названа причина пожара, который произошел утром в жилом пятиэтажном доме на проспекте Ленина, 45.

Утром 3 июня в многоквартирном доме на проспекте Ленина, 45, случился пожар. Сигнал о ЧП поступил на пульт диспетчера в 10.34, и на место незамедлительно выдвинулись четыре отделения. Как оказалось, возгорание произошло в третьем подъезде.

- Горели счетчики электроэнергии с первого по третий этажи, - сообщает подробности пожара пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства пожара. По одной из версий, он мог начаться из-за неисправности проводки. Однако точную причину пожара специалисты назовут лишь после всех необходимых экспертиз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Многоэтажка загорелась на центральном проспекте Кемерова

Утром в Кемерове, в одном из многоэтажных домов по проспекту Ленина, начался пожар. Он охватил сразу три этажа. (подробности)

Сколько человек спасли при пожаре в многоэтажке в Кемерове

Во время пожара, который случился утром 3 июня в одном из многоэтажных домов Кемерова, удалось спасти почти два десятка жильцов. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названа предварительная причина пожара в кемеровской многоэтажке
За 78 выловленных рыбок кузбассовцы могут лишиться свободы
Сколько человек спасли при пожаре в многоэтажке в Кемерове
За сутки в Кузбассе выявили 22 новых заболевших коронавирусом
После ДТП шахтер из Кузбасса лишился зарплаты
Новокузнечане выбирают название для нового физкультурного комплекса
Семьям погибших от урагана в Кузбассе выделили по 100 тысяч рублей
Что стало с жертвами апрельских пожаров в Кузбассе
Ограничения по коронавирусу сняты в Анжеро-Судженске
АО «Россельхозбанк» сообщает о закрытии книги заявок по облигациям АО «Росагролизинг» на сумму 8 миллиардов рублей
Прокуратура начала проверку по факту вспышки коронавируса в доме престарелых Новокузнецка
В Кузбассе клещи покусали почти 19 тысяч человек
В День защиты детей в Кузбассе родились 88 малышей
Тесты на антитела к коронавирусу начали делать в Кузбассе
Предприятие-призрак обнаружили в Кузбассе