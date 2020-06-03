Названа предварительная причина пожара в кемеровской многоэтажке

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:23:39+03:00

Что могло стать причиной пожара на Ленина, 45

Изменить размер текста: A A

Названа причина пожара, который произошел утром в жилом пятиэтажном доме на проспекте Ленина, 45.

Утром 3 июня в многоквартирном доме на проспекте Ленина, 45, случился пожар. Сигнал о ЧП поступил на пульт диспетчера в 10.34, и на место незамедлительно выдвинулись четыре отделения. Как оказалось, возгорание произошло в третьем подъезде.

- Горели счетчики электроэнергии с первого по третий этажи, - сообщает подробности пожара пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства пожара. По одной из версий, он мог начаться из-за неисправности проводки. Однако точную причину пожара специалисты назовут лишь после всех необходимых экспертиз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Многоэтажка загорелась на центральном проспекте Кемерова

Утром в Кемерове, в одном из многоэтажных домов по проспекту Ленина, начался пожар. Он охватил сразу три этажа. (подробности)

Сколько человек спасли при пожаре в многоэтажке в Кемерове

Во время пожара, который случился утром 3 июня в одном из многоэтажных домов Кемерова, удалось спасти почти два десятка жильцов. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU