2020-06-03T11:23:44+03:00
Происшествия

4-летнего малыша бросили одного в машине в Новокузнецке

Ребенок выбрался из машины и ушел с незнакомкой
Екатерина РОМАНОВА
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4-летнего малыша бросили одного в машине в Новокузнецке4-летнего малыша бросили одного в машине в НовокузнецкеФото: Кирилл ЧАЩИН
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Малыша, сидевшего в одиночку в машине, а потом сбежавшего оттуда, случайно обнаружили новокузнечане. Теперь его мать, оставившую ребенка в опасности, ждет наказание.

31-летняя новокузнечанка обратила внимание на маленького ребенка, который сидел в закрытом автомобиле на парковке возле одного из магазинов. Женщина немного удивилась, но, увидев неподалеку людей, решила, что малыш находится под присмотром. Каково же было ее изумление, когда малыш вышел из машины и пошел следом за ней. Родителей рядом не было.

Тогда новокузнечанка сообщила о случившемся в полицию. Уже через несколько минут прибыли стражи порядка, а вскоре нашлась и мама ребенка. Оказалось, что 42-летняя женщина оставила ребенка одного в машине и не заблокировала дверь, а сама отправилась по делам. Малыш смог выйти из машины и зашел в магазин следом за незнакомой женщиной.

- В отношении мамы мальчика инспекторы ПДН составили протокол о неисполнении родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Собранные материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ребенок побежал за незнакомой женщиной в магазин. ФОТО: кадр видео Инстаграм

Ребенок побежал за незнакомой женщиной в магазин. ФОТО: кадр видео Инстаграм

ИСТОЧНИК KP.RU

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