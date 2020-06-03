2020-06-03T11:27:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Половина новых заболевших коронавирусом кузбассовцев - новокузнечане

Чуть меньше половины выздоровевших - оттуда же
Екатерина РОМАНОВА
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Половина новых заболевших коронавирусом кузбассовцев – новокузнечанеПоловина новых заболевших коронавирусом кузбассовцев – новокузнечанеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В оперативном штабе рассказали, как распределились новые случаи заболевания коронавирусом по городам. Как оказалось, ровно половина заболевших - новокузнечане.

За минувшие сутки в Кузбассе выявили 22 новых случая заболевания коронавирусом. Среди заболевших 11 человек - новокузнечане, еще двое проживают рядом - в Новокузнецком районе. Троих пациентов с COVID-19 выявили в Междуреченске. По два новых случая заболевания в Белове и Кемерове. Еще по одному новому пациенту с коронавирусом - в Прокопьевске и Юрге. В общей сложности на утро 3 июня в Кузбассе выявлены 638 случаев заболевания опасной инфекцией.

Кстати, из 15 пациентов, которых выписали из больниц Кузбасса за минувшие сутки, семеро - тоже новокузнечане. Трое выздоровевших - из Белова, по два человека - из Прокопьевска и Анжеро-Судженска. А еще один вылечивший от коронавируса проживает в Кемерове. В общей сложности с середины марта 2020 года 251 кузбассовец с диагностированным ранее COVID-19 уже выздоровел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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