Телефон в майонезе нашла жительница Кузбасса

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:35:57+03:00

В той же банке были сим-карта и зарядное устройство

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Жительница Кузбасса обнаружила в банке с майонезом мобильный телефон и сим-карту к нему. Правда, радости девушке это не доставило.

Банка с майонезом и «мобильным приложением» попала в руки жительницы Кузбасса в тот момент, когда она была на работе. А так как девушка является младшим инспектором группы надзора отдела безопасности одной из исправительных колоний, подобная находка не вызвала у нее особой радости. Сама по себе банка сохранила заводскую упаковку, однако в ней обнаружилось двойное дно. Под ним и скрывались мобильный телефон, зарядное устройство и сим-карта. Остальные предметы из посылки - чай, конфеты и журнал с кроссвордами - оказались без неожиданных сюрпризов.

Телефон из банки с майонезом не попал в руки адресата. А вот у отправителя посылки теперь могут появиться серьезные проблемы.

- По данному факту составлены материалы об административном правонарушении, которые переданы мировому судье города Юрги, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области. - Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU