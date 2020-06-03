Воспитанник кузбасского детского дома заболел коронавирусом

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:31:10+03:00

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В одном из детских домов Кузбасса произошло ЧП. Выяснилось, что здесь находились сразу пятеро заболевших коронавирусом. В том числе и один из воспитанников.

Чрезвычайное происшествие случилось в детском доме города Киселевска. Здесь медики выявили сразу пятерых человек, у которых тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Среди заболевших оказался и один из воспитанников детского дома.

- В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и эпидемиологического законодательства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. - Проведение проверки поручено прокуратуре Киселевска, результаты находятся на контроле прокуратуры области.

ИСТОЧНИК KP.RU