Воспитанник кузбасского детского дома заболел коронавирусом
В одном из детских домов Кузбасса произошло ЧП. Выяснилось, что здесь находились сразу пятеро заболевших коронавирусом. В том числе и один из воспитанников.
Чрезвычайное происшествие случилось в детском доме города Киселевска. Здесь медики выявили сразу пятерых человек, у которых тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Среди заболевших оказался и один из воспитанников детского дома.
- В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и эпидемиологического законодательства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области. - Проведение проверки поручено прокуратуре Киселевска, результаты находятся на контроле прокуратуры области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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