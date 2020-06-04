Кузбассовец сходил 70 раз по магазинам с чужой банковской картой

4 Июнь 2020 2020-06-04T03:21:50+03:00

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Шопинг скромный по тратам, но солидный по количеству покупок за неделю совершил один из жителей Кузбасса. При этом гулял он не на свои.

40-летний кузбассовец через неделю после последнего визита в магазин обнаружил пропажу банковской карты. Мужчина тут же обратился в полицию, и тут стало понятно, что кроме карты пропали и деньги с банковского счета. Впрочем, вскоре выяснилось, кому же в руки попала карта.

Оказалось, что картой завладел 19-летний житель Бачатского. Он нашел ее возле одного из магазинов и решил оплатить чужой картой свои покупки. Всего за неделю молодой человек совершил более 70 покупок в Белове, Гурьевске и Бачатском. При этом потратил он всего порядка 70 тысяч рублдей.

- В настоящее время по данному факту следователем возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием электронных средств платежа, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемервоской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU