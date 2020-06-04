2020-06-04T06:43:14+03:00
Общество

Кинотеатр под открытым небом заработал в Кемерове

Сеансы будут проходить с четверга по воскресенье
Екатерина РОМАНОВА
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Кинотеатр под открытым небом заработал в Кемерове. ФОТО: "Кузбасскино"Кинотеатр под открытым небом заработал в Кемерове. ФОТО: "Кузбасскино"
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В Кемерове заработал кинотеатр под открытым небом. Так что те, кто уже успел соскучиться по просмотру фильмов в компании, вновь могут наслаждаться киноискусством.

С началом лета в кинозале «Кузбасскино» в Кемерове начался сезон летних фильмов под открытым небом. Работает он четыре дня в неделю на проспекте Советском, 4. Сеансы начинаются с наступлением темноты и только в хорошую погоду. По четвергам и пятницам в 21.30 фильмы крутят в летнем кинотеатре. Здесь все места для зрителей расположены на безопасном расстоянии, а также имеются антисептики. Первые сеансы - 4 и 5 июня в 21.30 - в это время покажут фильм «Аванпост».

А по субботам и воскресеньям посмотреть хороший фильм можно в автокинотеатре «Кино Drive». Первые сеансы - 6 и 7 июня в 22.00. В эти дни состоятся показы фильма «Зеленая книга». А на следующей неделе киноманам покажут фильм «Вальгалла: Рагнарек».

Обратите внимание: количество мест ограничено, а билеты приобретаются онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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