Судебные приставы помогли 40 жителям Мысков получить задержанную зарплату

4 Июнь 2020 2020-06-04T06:46:36+03:00

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В Мысках судебные приставы помогли получить задержанную зарплату 40 сотрудникам. Предприятием задолжало им почти 500 тысяч рублей.

- В отделение судебных приставов по городу Мыски на исполнение поступили исполнительные документы о взыскании заработной платы в пользу работников организации, которая осуществляет очистку воды для питьевых и промышленных нужд, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области. - Сотрудники длительное время не получали заработную плату и обратились в комиссию по трудовым спорам. Их требования были удовлетворены.

Руководителя предприятия приставы ознакомили с материалами производства, сроками, в которые можно погасить зарплату, а также мерами принудительного взыскания. Кроме того, было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. Таким образом, задолженность была взыскана в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU