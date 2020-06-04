2020-06-04T09:23:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе врач попал под суд за отсутствие маски

Он нарушил режим, находясь в общественном транспорте
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Кузбассе врач попал под суд за отсутствие маскиВ Кузбассе врач попал под суд за отсутствие маскиФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Изменить размер текста:

В Кузбассе врач попал под суд за отсутствие маски. Он нарушил режим, находясь в общественном транспорте.

Кемеровский районный суд признал врача виновным в нарушении масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Как было установлено, 19 мая мужчина ехал в пригородном автобусе по маршруту Кемерово - Старочервово, поворот на село Силино, без средств индивидуальной защиты.

В отношении врача был составлен протокол. После рассмотрения дела суд постановил вынести ему наказание в виде предупреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

666 кузбассовцев заболели коронавирусом

За минувшие сутки в Кузбассе медики выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Таким образом, число заболевших достигло 666 человек. (подробности)

В Кузбассе от коронавируса вылечились четыре человека на 4 июня

По состоянию на утро 4 июня стало известно еще о четырех выздоровевших от коронавируса. Информацию сообщили в оперативном штабе Кузбасса. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти опубликовали фото смертельного пожара в Гурьевском районе
Подросток из Кузбасса сел на попутку и пропал
Совместная программа РСХБ и «Группы ЛСР» позволит не платить за ипотеку в течение первого года
В Кузбассе врач попал под суд за отсутствие маски
28 заболевших: в каких территориях Кузбасса выявлены новые случаи коронавируса на 4 июня
В Кузбассе от коронавируса вылечились четыре человека на 4 июня
666 кузбассовцев заболели коронавирусом
В Новокузнецке грядет крупнейшее за 10 лет обновление трамвайного парка
30 свалок обнаружили на берегах кузбасских рек
Судебные приставы помогли 40 жителям Мысков получить задержанную зарплату
Агрессивный кузбассовец напал на врачей скорой помощи
Кинотеатр под открытым небом заработал в Кемерове
Кузбассовец сходил 70 раз в магазин с чужой банковской картой
Кузбассовец расчленил тело подруги и выбросил его в мусорку