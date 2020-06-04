В Кузбассе врач попал под суд за отсутствие маски
В Кузбассе врач попал под суд за отсутствие маски. Он нарушил режим, находясь в общественном транспорте.
Кемеровский районный суд признал врача виновным в нарушении масочного режима. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Как было установлено, 19 мая мужчина ехал в пригородном автобусе по маршруту Кемерово - Старочервово, поворот на село Силино, без средств индивидуальной защиты.
В отношении врача был составлен протокол. После рассмотрения дела суд постановил вынести ему наказание в виде предупреждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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