2020-06-04T09:25:10+03:00
Происшествия

Подросток из Кузбасса сел на попутку и пропал

Ребенок сбежал от родителей
Екатерина РОМАНОВА
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Подросток из Кузбасса сел на попутку и пропал. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.Подросток из Кузбасса сел на попутку и пропал. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.
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16-летний подросток из Анжеро-Судженска вышел из дома и не вернулся. Как оказалось, он уехал из родного Анжеро-Судженска на попутке.

Юный житель Анжеро-Судженска, видимо, решил отправиться в путешествие по области автостопом. Однако своих родных посвящать в планы не стал, а просто ушел из дома и не вернулся. Родители сбились с ног, пытаясь самостоятельно разыскать сына. Когда они поняли, что самим не справиться, обратились за помощью к стажам порядка и в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Тут же развернулась масштабная операция по розыску ребенка.

Нашли же его не в родном городе, а в областном центре. На подростка, сидящего в одном из дворов Кемерова, обратили внимание бойцы Росгвардии. Они побеседовали с ним и выяснили, что тот на попутках добрался до Кемерова.

- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали подростка в полицию, где его встретили родные, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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