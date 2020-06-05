Спортивные залы и спорткомплексы открываются в Кузбассе
4 июня глава региона Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому в Кузбассе вновь начинают работу спортивные залы и комплексы. Тренироваться могут как профессиональные спортсмены, так и все остальные.
Приверженцы здорового образа жизни теперь могут заниматься спортом не только на открытых площадках, но и в спортзалах и спорткомплексах. Главное условие для занятий – загрузка спортивных объектов не более чем на 25 процентов. На каждого человека, который участвует в групповых занятиях, должно приходиться не менее 4 квадратных метров.
Кроме того, в любом спортзале и спорткомплексе должны тщательно следить за тем, чтобы у посетителей и работников была возможность обработать руки антисептиком, занятия проводились строго по предварительной записи и с соблюдением социальной дистанции. Воздух должен обеззараживаться бактерицидными ультрафиолетовыми рециркуляторами закрытого типа, а по возможность - проветривать залы раз в два часа.
А вот бассейны, сауны и бани пока остаются под запретом.
ИСТОЧНИК KP.RU