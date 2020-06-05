В Кузбассе вагонное депо скрыло факт травмирования сотрудника на рабочем месте

5 Июнь 2020 2020-06-05T05:52:16+03:00

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Тайгинская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила нарушение трудового законодательства в вагонном ремонтном депо. Предприятие скрыло факт травмирования сотрудника на рабочем месте.

Как было установлено, в августе 2019 года во время ночной смены произошел конфликт между работниками, в ходе которого один из них один из них получил перелом руки.

-Несмотря на наличие у работодателя сведений о получении работником травм, ответственными лицами организации комиссия для расследования несчастного случая создана не была, расследование несчастного случая на производстве проведено не было, - сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Руководителю предприятия вынесено представление об устранении нарушений, по результатам которого проведено расследование несчастного случая.

В отношении виновного должностного лица возбуждено административное дело за нарушение требований охраны труда.

ИСТОЧНИК KP.RU