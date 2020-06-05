5 Июнь 2020 2020-06-05T06:51:19+03:00

Пенсионный фонд объяснил, почему не все кузбассовцы получили выплаты по 10 тысяч рублей на детей Фото: Мария ЛЕНЦ

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В кузбасском отделении Пенсионного фонда РФ продолжается работа по выплатам 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. Однако, как сообщили в учреждении, не все родители смогли их получить.

2 и 3 июня фондом было направлено в банки около 200 миллионов рублей на 19 773 ребенка.

- Сейчас основная работа приходится на корректировку заявлений с ошибками. Наши специалисты проводят комплексную сверку баз данных по оставшимся получателям с регистром ЕГР ЗАГС, органами опеки, работают с заявителями индивидуально по телефону. Устранив все замечания, сотрудники тут же включают получателя в выплатные списки. В итоге в ближайшее время деньги получат все, кто имеет право на выплаты, волноваться не стоит, - заверил управляющий ОПФР по Кемеровской области Вадим Трепаков.

И действительно, в первые дни перечислений многие жители говорили, что не получили положенных выплат. В фонде объяснили, что такое стало возможным из-за ошибок в заявлениях.

- То есть в сведениях на одного ребенка могла оказаться опечатка, неправильно указанные данные, лишние пробелы и т.д. Все эти недочеты специалисты территориальных органов ПФР при взаимодействии с заявителями отработают в кратчайшие сроки, - рассказали в учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU