2020-06-05T07:22:25+03:00
Общество

В Новокузнецке отложены сроки запуска горячей воды

Причиной стали выявленные повреждения на трубопроводе
Мария КОЛОСОВА
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В Новокузнецке отложены сроки запуска горячей водыВ Новокузнецке отложены сроки запуска горячей водыФото: Олег ЗОЛОТО
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В Новокузнецке отложили сроки подачи горячей воды части потребителей, находящихся в контуре Центральной ТЭЦ. Причиной стали выявленные повреждения на трубопроводе.

После первого этапа гидравлических испытаний по причине выявленных нарушений без горячей воды остаются около 70 многоквартирных домов из 700, расположенных в контуре Центральной ТЭЦ.

Объясняя необходимость увеличения сроков ремонтных работ, замглавы города по ЖКХ Антон Безгубов отметил:

- При выявлении порывов ресурсоснабжающие организации проводят восстановительные работы не локально, а меняя сразу участок в несколько метров - чтобы в будущем избежать повторения подобных ситуаций и более качественно проводить проверки на устойчивость тепловых сетей к изменению давления.

Горячую воду подать жителям планируется к концу этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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