В Новокузнецке отложены сроки запуска горячей воды
В Новокузнецке отложили сроки подачи горячей воды части потребителей, находящихся в контуре Центральной ТЭЦ. Причиной стали выявленные повреждения на трубопроводе.
После первого этапа гидравлических испытаний по причине выявленных нарушений без горячей воды остаются около 70 многоквартирных домов из 700, расположенных в контуре Центральной ТЭЦ.
Объясняя необходимость увеличения сроков ремонтных работ, замглавы города по ЖКХ Антон Безгубов отметил:
- При выявлении порывов ресурсоснабжающие организации проводят восстановительные работы не локально, а меняя сразу участок в несколько метров - чтобы в будущем избежать повторения подобных ситуаций и более качественно проводить проверки на устойчивость тепловых сетей к изменению давления.
Горячую воду подать жителям планируется к концу этой недели.
ИСТОЧНИК KP.RU