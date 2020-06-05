Прокуратура нашла многочисленные нарушения в приюте для животных в Кемерове
В Кемерове прокуратура обнаружила многочисленные нарушения в приюте для животных. Они были выявлены в ходе проверки закона об ответственном обращении с животными.
Как выяснилось, в благотворительном фонде, расположенном в Заводском районе, отсутствовали ветеринарный блок, морозильная камера для временного хранения биологических отходов и контейнер для биологических отходов. Кроме того, на стенде не было информации о порядке посещения приюта волонтерами, владельцами животных в целях поиска потерявшихся питомцев и иными посетителями, а также порядка приема гуманитарной помощи.
- В связи с этим прокурор района внес директору фонда представление об устранении нарушений закона, - сообщили в надзорном ведомстве.
В результате нарушения были устранены: размещена информация о порядке посещения приюта, приобретены контейнер и морозильная камера для биологических отходов, завершена работа по открытию ветеринарного блока с наличием необходимого оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU