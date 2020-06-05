РСХБ и Московский физико-технический институт создают совместную лабораторию по развитию искусственного интеллекта

5 Июнь 2020 2020-06-05T07:37:15+03:00

Россельхозбанк и крупнейший технологический ВУЗ страны, МФТИ, заключили соглашение о создании совместной лаборатории, занимающейся исследованиями в области анализа и обработки больших данных

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Россельхозбанк и крупнейший технологический ВУЗ страны, МФТИ, заключили соглашение о создании совместной лаборатории, занимающейся исследованиями в области анализа и обработки больших данных. Сотрудничество является частью масштабных программ РСХБ по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в процессы обслуживания клиента.

Потребители финансовых услуг получат качественно новый уровень персонализации при взаимодействии с Банком в цифровых каналах обслуживания. В свою очередь, Банк сможет оптимизировать ключевые бизнес-процессы с использованием продвинутой аналитики и методов машинного обучения, а также повысить лояльность клиентов. Не останутся в стороне и задачи в рамках запускаемой в июле 2020 г. цифровой экосистемы для фермеров, которая объединит целый ряд инновационных сервисов с использованием ИИ на одной платформе. Она даст возможность агропредприятиям автоматизировать решение первостепенных задач и, не отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться всеми технологическими преимуществами для роста бизнеса.

Из основных задач запланированной программы исследований можно выделить несколько направлений.

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