2020-06-05T09:22:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Первый ребенок младше года заболел коронавирусом в Кузбассе

Оперативный штаб представил статистику заболевания по возрастам
Ирина АВТУШКО
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Первый ребенок младше года заболел коронавирусом в КузбассеПервый ребенок младше года заболел коронавирусом в КузбассеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В оперативном межведомственном штабе рассказали, в каком возрасте чаще всего болеют коронавирусом в Кузбассе. Впервые в статистику попал ребенок в возрасте до одного года.

Напомним, что на данный момент уже подтверждены 685 случаев заражения. 256 человек выздоровели и выписаны из больницы, семеро с середины марта скончались. В больницах остаются 422 пациента с подтвержденным диагнозом.

Согласно составленной статистике, больше всего заболевших в возрасте старше 60 лет - 248 человек; в возрасте от 46 до 60 лет - 181 человек, заболевших в возрасте от 31 года до 45 лет - 148 человек. Также заболели 63 человека в возрасте от 18 до 30 лет и 44 ребенка в возрасте от 1 года до 17 лет. Самым маленьким пациентом является малыш в возрасте до года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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