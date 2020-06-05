2020-06-05T09:14:55+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ООО «Лента» объемом 10 млрд руб. с рекордно низкой ставкой купона 6,30% годовых

3 июня 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Лента» серии БО-001Р-04 в объеме 10 миллиардов рублей
Яков КРЫМСКИЙ
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3 июня 2020 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Лента» серии БО-001Р-04 в объеме 10 миллиардов рублей.

По результатам сбора заявок 15 мая 2020 года ООО «Лента» установило финальную ставку купона на уровне 6,30% годовых. Первоначальный ориентир ставки составлял 6,45-6,65% годовых. В процессе сбора заявок он был дважды снижен. В ходе бук-билдинга было получено 33 заявки от широкого круга инвесторов, а совокупный объем спроса превысил 24 млрд рублей. Интерес к размещению проявили как крупные институциональные инвесторы (банки, НПФ, страховые компании, инвестиционные компании и др.), так и розничные инвесторы.

Россельхозбанк выступил организатором размещения совместно с «ВТБ Капитал», Газпромбанком, Райффайзенбанком, БК «Регион», «Сбербанк КИБ», Совкомбанком.

«Инвесторы продемонстрировали высокий интерес к облигациям крупнейшей российской сети гипермаркетов, что позволило ООО «Лента» зафиксировать рекордно низкую ставку в истории размещений эмитента» — прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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