2020-06-05T10:23:32+03:00
Общество

Кузбассовцам снова разрешили жарить шашлыки

В области закончилось действие особого противопожарного режима
Мария КОЛОСОВА
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Кузбассовцам снова разрешили жарить шашлыкиКузбассовцам снова разрешили жарить шашлыкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жители Кузбасса снова могут жарить шашлыки. В области завершилось действие особого противопожарного режима.

Напомним, что особый режим действовал с 15 апреля по 1 июня. В этот период за разжигание костров и пал травы были предусмотрены повышенные штрафы.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, в течение полутора месяцев за нарушения, связанные с разведением костров, выжиганием сухой травянистой растительности и нарушениями требований пожарной безопасности в лесах, было составлено 627, из них 540 составлено на граждан, 60 - на должностных лиц, 27 - на юридических лиц. Также возбуждено 327 административных расследований, из них 53 - на граждан, 122 - на должностных лиц, 152 - на юридических лиц.

За время действия противопожарного режима вынесено более 500 штрафов на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.

- Несмотря на завершение особого режима кузбассовцам, особенно дачникам и любителям отдыха на природе, необходимо быть осторожными с огнем. Как показывает статистика, основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления, - отметили в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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