ГИБДД Новокузнецка будет контролировать поток машин на кладбищах
ГИБДД Новокузнецка в ближайшие выходные, когда православные будут отмечать Троицу, выпустит дополнительные экипажи. Они будут контролировать поток машин на городских кладбищах.
- Задача инспекторов - регулировать движение легкового и пассажирского транспорта. На личных автомобилях пропускать на территорию захоронений будут по мере заполнения. Поэтому водителей просим с пониманием отнестись к ситуации, если инспектор предложит немного подождать, это значит, что проезд по территории кладбища затруднен и небезопасен - сообщили в ведомстве.
В Госавтоинспекции добавили, что экипажи будут вручную регулировать движение, чтобы не возникало заторов. А еще лучше - воспользоваться пассажирским транспортом. Дополнительные автобусы на кладбища будут ходить.
ИСТОЧНИК KP.RU