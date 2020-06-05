ГИБДД Новокузнецка будет контролировать поток машин на кладбищах

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:22:14+03:00

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ГИБДД Новокузнецка в ближайшие выходные, когда православные будут отмечать Троицу, выпустит дополнительные экипажи. Они будут контролировать поток машин на городских кладбищах.

- Задача инспекторов - регулировать движение легкового и пассажирского транспорта. На личных автомобилях пропускать на территорию захоронений будут по мере заполнения. Поэтому водителей просим с пониманием отнестись к ситуации, если инспектор предложит немного подождать, это значит, что проезд по территории кладбища затруднен и небезопасен - сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавили, что экипажи будут вручную регулировать движение, чтобы не возникало заторов. А еще лучше - воспользоваться пассажирским транспортом. Дополнительные автобусы на кладбища будут ходить.

ИСТОЧНИК KP.RU