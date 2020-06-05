2020-06-05T11:38:13+03:00
Происшествия

Кузбассовца, зарезавшего знакомого на автовокзале, отправят в психбольницу

Инцидент произошел в феврале этого года
Мария КОЛОСОВА
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Кузбассовца, зарезавшего знакомого на автовокзале, отправят в психбольницу. Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112/ vk.comКузбассовца, зарезавшего знакомого на автовокзале, отправят в психбольницу. Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112/ vk.com
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В феврале этого года на автовокзале в Ленинске-Кузнецком мужчина зарезал своего знакомого на глазах у пассажиров. Теперь он может быть направлен на принудительное лечение.

Как было установлено следствием, 54-летний мужчина по посадочной площадке автовокзала подошел к 65-летнему знакомому и нанес множество ножевых ранений, от которых тот скончался на месте.

Подозреваемого задержали очевидцы и передали прибывшим сотрудникам полиции.

- В ходе расследования было установлено, что причиной убийства стала конфликтная ситуация, которая произошла между ними в ходе совместного распития спиртного. А также установлено, что задержанный является инвалидом по психическому заболеванию, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

В связи с этим, помимо стандартных судебных экспертиз, задержанному провели и психиатрическую. Она показала, что мужчина страдает психическим расстройством, которое лишает его способности отдавать отчет своим действиям и руководить ими. В момент совершения преступления он также не отдавал им отчет. Кроме того, заключение экспертизы показало, что мужчина может быть опасен для окружающих и самого себя, поэтому нуждается в лечении.

- Следственными органами в суд направлено обвинительное заключение с постановлением для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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