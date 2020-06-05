2020-06-05T11:39:59+03:00
Общество

Кузбассовцам снова обещают град

Синоптики дали прогноз погоды на субботу, 6 июня
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовцам снова обещают градКузбассовцам снова обещают градФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жителям Кузбасса снова обещают град. Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на субботу, 6 июня.

Ночью по региону ожидается +2… +7 градусов, днем воздух прогреется до +13… +18. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. Местами ночью по югу, а днем по северу ожидаются сильные дожди.

В Кемерове 6 июня ночью прогнозируется +5… +7 градусов, днем +15… +17. Будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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