В Кемерове горячую воду включат раньше срока

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:06:14+03:00

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В Кемерове раньше срока возобновляется подача горячей воды. Сейчас в городе завершается первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей.

Так, первыми 5 июня горячую воду получат потребители Центрального района. Тепловая магистраль № 1 от Кемеровской ГРЭС поставлена на циркуляцию - для прогрева теплоносителя до 70 градусов, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

- Потребители Рудничного, Заводского и части Ленинского районов из-за большой протяжности прогреваемых трубопроводов начнут получать горячую воду чуть позже: во второй половине дня 6 июня и в первой половине дня 7 июня, - сообщили энергетики.

Напомним, что в четырех районах города горячую воду отключили с 25 мая из-за проведения плановых работ. За это время на тепловых сетях былоивыявлены 86 повреждений, сейчас устранено уже 50. На возобновление подачи горячей воды устранение оставшихся повреждений не повлияет.

ИСТОЧНИК KP.RU