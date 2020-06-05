2020-06-05T12:23:01+03:00
Общество

Военные подорвали схрон с боеприпасами на полигоне в Кузбассе

На Юргинском полигоне прошли первые летние учения
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Военные подорвали схрон с боеприпасами на полигоне в Кузбассе. Фото: Пресс-служба ЦВОВоенные подорвали схрон с боеприпасами на полигоне в Кузбассе. Фото: Пресс-служба ЦВО
Изменить размер текста:

На Юргинском военном полигоне в Кузбассе прошло первое летнее учение военнослужащих 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. По заданию они уничтожили схрон с боеприпасами условного противника.

По замыслу учения, военнослужащие инженерно-саперного подразделения обнаружили схрон в старом полуразрушенном здании. Саперы с использованием специальных костюмов ОВР-1 «Сокол» и дистанционных миноискателей «Коршун» провели инженерную разведку и приняли решение снести здание путем его подрыва. Инженеры, сделав необходимые расчеты, заложили необходимое количество взрывчатки и с безопасного расстояния подорвали объект по средствам электровзрывной сети.

Также во время учения были отработаны вопросы минирования маршрутов вероятного выдвижения условного противника.

-В специальных учениях, которые прошли на полигоне Юргинский в Кемеровской области, было задействовано более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники инженерных, разведывательных и мотострелковых подразделений 41-й общевойсковой армии ЦВО, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове наказали виновных в обрушении перекрытий на «Химпроме»
Военные подорвали схрон с боеприпасами на полигоне в Кузбассе
В Кемерове горячую воду включат раньше срока
Кузбассовцам снова обещают град
Кузбассовца, зарезавшего знакомого на автовокзале, отправят в психбольницу
ГИБДД Новокузнецка будет контролировать поток машин на кладбищах
Кузбассовцам снова разрешили жарить шашлыки
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «И снова лето»
В Кемерове строят четыре новых мини-сквера
Как будут работать храмы на Троицу в Кузбассе
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ООО «Лента» объемом 10 млрд руб. с рекордно низкой ставкой купона 6,30% годовых
Первый ребенок младше года заболел коронавирусом в Кузбассе
В Прокопьевске силовики штурмом взяли квартиру наркоторговца
В Кузбассе резко снизилось число людей, находящихся на 14-дневной изоляции
РСХБ и Московский физико-технический институт создают совместную лабораторию по развитию искусственного интеллекта
Лидерами по заболевшим COVID-19 на 5 июня стали Кемерово и Новокузнецк
У 19 пациентов в Кузбассе подтвердился коронавирус
Прокуратура нашла многочисленные нарушения в приюте для животных в Кемерове
В Новокузнецке отложены сроки запуска горячей воды
Пенсионный фонд объяснил, почему не все кузбассовцы получили выплаты по 10 тысяч рублей на детей
В Кузбассе вагонное депо скрыло факт травмирования сотрудника на рабочем месте
Новокузнецкие чиновники устроили махинации с аварийным жильем
Спортивные залы и спорткомплексы открываются в Кузбассе