5 Июнь 2020 2020-06-05T12:23:01+03:00

Военные подорвали схрон с боеприпасами на полигоне в Кузбассе. Фото: Пресс-служба ЦВО

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На Юргинском военном полигоне в Кузбассе прошло первое летнее учение военнослужащих 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. По заданию они уничтожили схрон с боеприпасами условного противника.

По замыслу учения, военнослужащие инженерно-саперного подразделения обнаружили схрон в старом полуразрушенном здании. Саперы с использованием специальных костюмов ОВР-1 «Сокол» и дистанционных миноискателей «Коршун» провели инженерную разведку и приняли решение снести здание путем его подрыва. Инженеры, сделав необходимые расчеты, заложили необходимое количество взрывчатки и с безопасного расстояния подорвали объект по средствам электровзрывной сети.

Также во время учения были отработаны вопросы минирования маршрутов вероятного выдвижения условного противника.

-В специальных учениях, которые прошли на полигоне Юргинский в Кемеровской области, было задействовано более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники инженерных, разведывательных и мотострелковых подразделений 41-й общевойсковой армии ЦВО, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU