2020-06-05T13:05:49+03:00
Общество

В Кемерове наказали виновных в обрушении перекрытий на «Химпроме»

В результате инцидента пострадали три человека
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове наказали виновных в обрушении перекрытий на «Химпроме» . Фото: Илья Середюк/ InstagramВ Кемерове наказали виновных в обрушении перекрытий на «Химпроме» . Фото: Илья Середюк/ Instagram
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В Кемерове наказаны должностные лица, которые несут ответственность за обрушение перекрытий на строящемся объекте завода «Химпром». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, что инцидент произошел в апреле этого года. В результате пострадали три человека. По факту произошедшего прокуратурой Заводского района была организована проверка.

- По итогам проверки в деятельности должностных лиц организации, осуществлявшей строительство на территории предприятия, выявлены нарушения как требований законодательства о промышленной безопасности, так и градостроительного законодательства, - сообщили в областном ведомстве.

Прокурор района потребовал от руководства устранить нарушения, а также возбудил в отношении должностных лиц административные дела. По результатам рассмотрения дел Сибирское управление Ростехнадзора признало их виновными и назначило штрафы по 20 тысяч рублей каждому.

- Представление прокурора находится на рассмотрении, - добавили в прокуратуре Кузбасса. - Кроме того, по факту обрушения возбуждено уголовное дело, его расследование находится на контроле прокуратуры Заводского района города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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