В Кузбассе подросток сбил на машине 9-летнюю девочку

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:32:14+03:00

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В Кузбассе подросток сбил 9-летнюю девочку. При этом ему удалось избежать уголовной ответственности.

Инцидент произошел в Мариинске в сентябре прошлого года. На улице Макаренко 15-летний подросток, находясь за рулем отцовского автомобиля, наехал на ребенка и причинил тяжелый вред здоровью.

Мама пострадавшей малышки обратилась за помощью в прокуратуру, чтобы защитить права ребенка.

-Постановлением следователя СО Отдела МВД России по Мариинскому району в возбуждении уголовного дела в отношении юноши отказано, так как он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры области. - Однако закон не освобождает его от гражданской ответственности за деяние.

В связи с этим прокурор Мариинска обратился в суд с иском о компенсации причиненного ей морального вреда.

4 июня суд удовлетворил требования и постановил взыскать с родителей виновного в ДТП подростка 250 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU