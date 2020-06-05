2020-06-05T14:15:06+03:00
Общество

В Кузбассе из-за матери 7-летняя девочка не ходила в школу и спала на грязном полу

Над ребенком издевались полгода
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе из-за матери 7-летняя девочка не ходила в школу и спала на грязном полуВ Кузбассе из-за матери 7-летняя девочка не ходила в школу и спала на грязном полуФото: Олег ЗОЛОТО
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В Кузбассе родная мать полгода издевалась на 7-летней дочерью. Девочка не ходила в школу и не имела спального места, а потому ночевала на полу.

Как было установлено следствием, 38-летняя жительница Белова с ноября 2018 по мая 2019 года не выполняла обязанности по воспитанию дочери, более того – жестоко с ней обращалась. У девочки не было своей кровати, поэтому спала она на грязном полу, на длительное время она оставалась без присмотра. Кроме того, потерпевшая не ходила в школу и даже не имела сезонной одежды. Мать, находясь в алкогольном опьянении, бранила и била дочь.

-Потерпевшая рассказала о действиях матери бабушке, которая обратилась в органы опеки и полицию. Девочка была изъята у матери. В настоящее время ребенок проживает с бабушкой, которая оформила опеку над нею, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - В рамках расследования уголовного дела в органы полиции направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Сейчас все материалы дела находятся на рассмотрении в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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