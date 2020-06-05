2020-06-05T15:27:07+03:00
Общество

Кузбасские учителя могут получить по миллиону рублей

Прием заявок на участие в программе «Земский учитель» продлен до 25 июня
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасские учителя могут получить по миллиону рублейКузбасские учителя могут получить по миллиону рублейФото: Олег УКЛАДОВ
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Кузбасские педагоги могут получить по одному миллиону рублей. Для этого необходимо принять участие в программе «Земский учитель», прием заявок на которое продлен до 25 июня.

Проект стартовал в 2020 году по инициативе президента страны. Единовременная выплата в размере миллиона рублей предусмотрена для учителей, которые готовы работать в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением менее 50 тысяч человек.

-Учителя должны будут отработать на новом месте не менее пяти лет, - уточнили в министерстве образования и науки Кузбасса.

Принять участие могут педагоги в возрасте до 55 лет, которые имеют среднее или высшее образование и отвечают квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и профессиональным стандартам. Также в проект могут включиться выпускники вузов, колледжей и техникумов этого года, получившие соответствующее образование.

Есть свои критерии и для школ. Так, у них должны быть соответствующие вакансии, а новые сотрудники должны быть обеспечены нагрузкой не менее 18 часов в неделю.

-Программа «Земский учитель» рассчитана на три года: 2020-2022 годы. За это время ее участниками смогут стать около 100 кузбасских педагогов, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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