В Тайге чистая вода придет к людям за счет нового водовода

6 Июнь 2020 2020-06-06T04:09:54+03:00

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В Тайге прокладывают новый пятикилометровый водовод, который должен обеспечить жителей качественной водой. Работы планируется завершить к началу нового отопительного сезона.

На данный момент на водоводе проложено 1,5 километра новых и современных полиэтиленовых труб. Работы проводятся бестраншейным способом - путем прокалывания грунта. Это позволяет избежать негативного воздействия на природу и не нарушать сложившийся ландшафт. К слову, часть старых труб, которые меняются, была проложена еще в 1913 году.

Напомним, что систему водоснабжения Тайги модернизируют с 2018 года. На первом этапе на водозаборе на реке Яя установлена система ультрафильтрации для глубокой очистки воды, оборудование для дополнительной очистки во время пиковых нагрузок, новые насосы и емкости, резервуар для чистой воды на тысячу кубометров. Продолжается строительство водозаборного колодца, его введут в работу в июле 2020 года. Общая стоимость работ превысила 165 миллионов рублей.

-Проблему некачественной воды в Тайге пытались решить много лет, перепробовали разные подходы. Мы за последние 1,5 года построили для Тайги самую современную систему глубокой очистки воды. Но чистая вода не доходила до людей из-за старых труб. Поэтому сейчас меняем водовод, завершим работу к началу отопительного сезона, – сказал Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в Тайгу.

На капитальный ремонт водовода направлено 157 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU