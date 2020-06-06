Кузбасский магазин нарушил особый режим и откроется только осенью

6 Июнь 2020 2020-06-06T05:15:32+03:00

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В Кузбассе магазин нарушил требования работы в условиях коронавируса, и теперь откроется только осенью. Такое решение вынес суд.

Магазин «Аленка» в Междуреченске проверили сотрудники кузбасского управления Роспотребнадзора и обнаружили многочисленные нарушения. Например, в качестве дезинфицирующего средства использовались таблетки неизвестного вещества, на которое вообще отсутствовали документы, для сотрудников не было предусмотрено санитарной одежды для проведения уборочных и дезинфекционных мероприятий, а сам уборочный инвентарь для торгового зала хранился в санузле совместно с уборочным инвентарем для туалета. Помимо этого на входе отсутствовал антисептик для посетителей, у персонала не измерялся уровень температуры, у продавцов не было перчаток. Также не был учет выдачи медицинских масок или респираторов путем ведения соответствующих журналов, а продавец магазина покидала место работы с выходом на улицу в санитарной одежде и маске.

Нарушения были признаны угрожающими распространению коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор направил в суд протокол об административном нарушении и временном закрытии магазина. Постановлением суда деятельность торговой точки приостановлена на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU