2020-06-06T07:36:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус за сутки выявлен в восьми территориях Кузбасса

Лидером стал Кемерово
Мария КОЛОСОВА
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Коронавирус за сутки выявлен в восьми территориях КузбассаКоронавирус за сутки выявлен в восьми территориях КузбассаФото: Олег УКЛАДОВ
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По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен жителям восьми городом и районов Кузбасса. Они изолированы и получают необходимое лечение.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 10, Междуреченск – 9, Новокузнецк – 9, Белово – 3, Гурьевский район – 2, Юрга – 1, Новокузнецкий район – 1, Кемеровский муниципальный округ – 1, - сообщили данные в оперативном штабе.

Также стало известно, что 29 человек вылечились и отправлены домой. Всего с середины марта выписано 285 человек. Медицинскую помощь получают 429 пациентов с диагнозом COVID-19.

-В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10170 человек, - добавили в штабе. - Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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