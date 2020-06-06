2020-06-06T10:55:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Кемерово стал лидером России по восстановлению после коронавируса

При этом в рейтинге у него большой отрыв от других городов
Мария КОЛОСОВА
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Кемерово стал лидером России по восстановлению после коронавирусаКемерово стал лидером России по восстановлению после коронавирусаФото: Екатерина РОМАНОВА
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Кемерово признан городом, который быстрее всех в России восстанавливается после коронавируса.

По данным банковских аналитиков, потребление товаров и услуг в областном центре практически полностью нормализовалось после спада, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Индекс потребительской активности в Кемерове вернулся к уровню 2019 года, отставание составляет всего 0,2 пункта из 100.

-С первых дней в условиях пандемии перед нами было две основные задачи: сохранить здоровье людей и сохранить экономику. Мы не остановили ни одно производство, ни одну стройку. Большинство кузбассовцев сохранили уровень доходов, покупательская способность не снизилась. Неделю назад в Кемерово начали вновь открываться торгово-развлекательные центры, и как только вся сфера торговли возобновила работу, потребление вернулось на прежний уровень, – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Эксперты отмечают, что наименьшее снижение объемов трат за весь период карантина тоже было зафиксировано именно в Кузбассе.

В первую пятерку городов, которые также быстрее других приходят в себя после пандемии, вошли Пермь, Майкоп, Оренбург и Омск. Но при этом столица Кузбасса лидирует с большим отрывом - в остальных городах индекс потребления отстает от прошлогоднего более чем на четыре пункта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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