Сельскую школу, дом культуры и дорогу отремонтируют в одном из районов Кузбасса
В 2020 году в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе будут отремонтированы сельский дом культуры, школа и дорога между сельскими населенными пунктами. Об этом глава округа Евгений Никитин сообщил губернатору Кузбасса.
Сейчас в округе продолжается ремонт дороги Свердловский – Поречье – Русско-Урский – Павловка. В 2019 году отремонтировали 1,9 километра на сумму 11,5 миллиона рублей. В 2020 году определен подрядчик на ремонт 4,2 километра на сумму 16 миллионов рублей.
Ленинуглевская средняя школа на 313 учеников в этом году стала участником областного проекта «Моя новая школа». Подрядчик приступил к капитальному ремонту. Ввод намечен в конце года. Стоимость работ составляет 141 миллион рублей.
Кроме того, за счет участия в конкурсе Министерства сельского хозяйства РФ будет проведен капитальный ремонт Дома культуры села Красного на сумму более 40 миллионов рублей. По инициативе жителей рядом с Домом культуры идет благоустройство места отдыха за счет проекта инициативного бюджетирования.
ИСТОЧНИК KP.RU