7 Июнь 2020 2020-06-07T05:30:58+03:00

Сельскую школу, дом культуры и дорогу отремонтируют в одном из районов Кузбасса Фото: Андрей КАРА

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В 2020 году в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе будут отремонтированы сельский дом культуры, школа и дорога между сельскими населенными пунктами. Об этом глава округа Евгений Никитин сообщил губернатору Кузбасса.

Сейчас в округе продолжается ремонт дороги Свердловский – Поречье – Русско-Урский – Павловка. В 2019 году отремонтировали 1,9 километра на сумму 11,5 миллиона рублей. В 2020 году определен подрядчик на ремонт 4,2 километра на сумму 16 миллионов рублей.

Ленинуглевская средняя школа на 313 учеников в этом году стала участником областного проекта «Моя новая школа». Подрядчик приступил к капитальному ремонту. Ввод намечен в конце года. Стоимость работ составляет 141 миллион рублей.

Кроме того, за счет участия в конкурсе Министерства сельского хозяйства РФ будет проведен капитальный ремонт Дома культуры села Красного на сумму более 40 миллионов рублей. По инициативе жителей рядом с Домом культуры идет благоустройство места отдыха за счет проекта инициативного бюджетирования.

ИСТОЧНИК KP.RU