7 Июнь 2020 2020-06-07T07:17:48+03:00

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 7 июня: 31 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Новые случаи заболевания коронавирусом в Кузбассе зафиксировали медики. На утро 7 июня число новых заболевших составило 31 человек.

Вновь увеличилось число заболевших коронавирусом в Кузбассе. За минувшие сутки тесты на коронавирус оказались положительными еще у 30 жителей Кузбасса. Таким образом, в общей сложности число заболевших достигло 752 человек.

Однако при этом медики регистрируют и новые случаи выздоровления. Так, за минувшие сутки еще 19 пациентов выписаны из инфекционных больниц как выздоровевшие. Ранее у каждого из них диагностировали коронавирус. В общей сложности с начала пандемии COVID-19 от страшного вируса излечились 304 человека. А вот 441 больной продолжает получать лечение в стационарах области.

Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10009 человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кемерово стал лидером России по восстановлению после коронавируса

Кемерово признан городом, который быстрее всех в России восстанавливается после коронавируса.(подробности)

Кузбасский магазин нарушил особый режим и откроется только осенью

В Кузбассе магазин нарушил требования работы в условиях коронавируса, и теперь откроется только осенью. Такое решение вынес суд.(подробности)

Пенсионный фонд объяснил, почему не все кузбассовцы получили выплаты по 10 тысяч рублей на детей

В кузбасском отделении Пенсионного фонда РФ продолжается работа по выплатам 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. Однако, как сообщили в учреждении, не все родители смогли их получить. (подробности)

Спортивные залы и спорткомплексы открываются в Кузбассе

4 июня глава региона Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому в Кузбассе вновь начинают работу спортивные залы и комплексы. Тренироваться могут как профессиональные спортсмены, так и все остальные. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU