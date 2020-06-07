Еще в один кузбасский город проник коронавирус

7 Июнь 2020 2020-06-07T09:00:07+03:00

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Еще один кузбасский город присоединился к списку территорий, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Таким образом вне зоны заражения пока остаются лишь две территории Кузбасса.

Первый случай заболевания коронавирусом медики выявили у жителя Таштагольского муниципального района – это была последняя территория на юге Кузбасса, где до сих пор не было ни одного случая заболевания. Теперь лишь Юргинский муниципальный округ и Яйский муниципальный район остаются территориями, свободными от коронавируса. к слову, в самой Юрге выявили уже 10 заболевших, один из которых – за минувшие сутки.

Всего же в Кузбассе на утро 7 июня выявлено 751 заболевших коронавирусам из них 441 человек получает необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах региона, а 304 человека успешно прошли лечение и уже выписаны из больниц.

Число случаев смерти среди заболевших коронавирусом более трех недель остается прежним – семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU