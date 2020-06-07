Сколько кузбассовцев вылечились от COVID-19 за сутки
На 7 июня, согласно данным оперативного штаба, в Кузбассе зафиксированы как новые случаи заболевания коронавирусом, так и новые случаи выздоровления. Больше всего выздоровевших в одном из городов юга Кузбасса.
За минувшие сутки в Кузбассе сразу 19 человек вылечились от коронавируса. больше всего выздоровевших пациентов в Новокузнецке – здесь покинули больничные стены сразу семь пациентов. Чуть меньше выздоровевших в еще одном городе юга Кузбасса – Междуреченске. Здесь пять выздоровевших.
По одному человеку выздоровело в Белове, Кемерове, Юрге, Тисульском муниципальном районе, Новокузнецком районе, Прокопьевске и Калтане.
- Таким образом в Кузбассе 304 человека вылечились от коронавируса, - сообщает оперативный штаб.
Напомним, сейчас в больницах региона находятся 441 пациент с подтвержденным COVID-19. Всего же с середины марта в Кузбассе выявлено 752 случая заболевания коронавирусом. 31 заболевший – за минувшие сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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