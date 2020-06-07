Прогноз сбылся: дождь с градом прошел в Кузбассе

7 Июнь 2020 2020-06-07T08:37:21+03:00

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Обещанный кузбассовцам град выпал на юге области. Выходные выдались холодными и ненастными.

Июнь не радует кузбассовцев теплом, словно все оно было израсходовано еще в мае. Вот и воскресенье, 7 июня, началось для жителей юга региона с дождя и даже града. То, что в регионе местами может пройти град, синоптики прогнозировали за несколько дней до этого. И вот прогноз сбылся.

«Утренний дождь с градом в Большой Талде», - так подписал снимок его автор, Александр Чичиндаев, подписчик паблика «Прокопьевск.ру».

Отметим также, что на всей территории Кузбасса сегодня, 7 июня, пасмурно. Синоптики прогнозируют +18…+23 градуса в течение дня, а при облачности понижение температуры до +12…+17. Ожидаются дожди, грозы, порывистый – до 18 метров в секунду – ветер. Днем град возможен на всей территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU