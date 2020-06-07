2020-06-07T09:14:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Где больше всего заболевших коронавирусом в Кузбассе

Какой город лидирует по числу заболевших за минувшие сутки
Екатерина РОМАНОВА
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Где больше всего заболевших коронавирусом в КузбассеГде больше всего заболевших коронавирусом в КузбассеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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По данным оперативного штаба, на утро 7 июня в регионе выявлен 31 случай заболевания коронавирусом. Треть новых заболевших проживает в одном и том же городе.

Лидером по числу новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 7 июня оказался Новокузнецк. Здесь тесты на COVID-19 оказались положительными сразу у 10 горожан. К слову, в Новокузнецкеом муниципальном районе – еще двое новых заболевших.

На втором месте по числу новых случаев заболевания коронавирусом – Кемерово. Здесь в инфекционные стационары попали еще восемь человек. А в кемеровском муниципальном округе – еще один больной.

В Белове и Междуреченске – по три заболевших. По одному случаю коронавируса зафиксировано в Калтане, Осинниках, Анжеро-Судженске. И первый случай заболевания медики выявили в Таштагольском муниципальном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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