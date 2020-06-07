Где больше всего заболевших коронавирусом в Кузбассе
По данным оперативного штаба, на утро 7 июня в регионе выявлен 31 случай заболевания коронавирусом. Треть новых заболевших проживает в одном и том же городе.
Лидером по числу новых заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 7 июня оказался Новокузнецк. Здесь тесты на COVID-19 оказались положительными сразу у 10 горожан. К слову, в Новокузнецкеом муниципальном районе – еще двое новых заболевших.
На втором месте по числу новых случаев заболевания коронавирусом – Кемерово. Здесь в инфекционные стационары попали еще восемь человек. А в кемеровском муниципальном округе – еще один больной.
В Белове и Междуреченске – по три заболевших. По одному случаю коронавируса зафиксировано в Калтане, Осинниках, Анжеро-Судженске. И первый случай заболевания медики выявили в Таштагольском муниципальном округе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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