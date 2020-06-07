7 Июнь 2020 2020-06-07T10:11:42+03:00

За жизнь пожарного из Кузбасса врачи боролись несколько дней. ФОТО: кадр видео vk.com "БОЕВОЙ УЧАСТОК | ПОЖАРНЫЕ | МЧС | СКОРАЯ"

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В течение нескольких дней боролись врачи за жизнь пожарного из Анжеро-Судженска. Как это было, рассказали в пресс-службе Кемеровского центра медицины катастроф.

Пострадавшего при испытании пожарных рукавов заместителя начальника пожарной части города Анжеро-Судженска доставили в городскую больницу. Врачи боролись за его жизнь в течение нескольких дней.

- Специалисты из Кемерова провели несколько выездных консультаций и операций, - сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф. – После этого его доставили автомобилем санавиации в ОКБ СМП имени Подгорбунского. Травма, которую получил пожарный, оказалась несовместимой с жизнью, и утром в субботу, 6 июня, он скончался.

Напомним, ЧП произошло 2 июня на территории пожарной части в Анжеро-Судженске. Здесь на полигоне проходило испытание пожарных рукавов. Заместитель начальника пожарной части находился на плацу, когда рукав вырвался из рук его коллеги. Камера, которая была при себе у мужчины, запечатлела последние секунды его жизни. Травмы, которые он получил, оказались смертельными.

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ИСТОЧНИК KP.RU