7 Июнь 2020 2020-06-07T10:33:45+03:00

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Маму-утку, которая переходила проезжую часть на мосту в областном центре, буквально раздавил один из автомобилистов. Сиротами остались несколько утят.

Один из очевидцев разместил в социальных сетях страшное видео с места ДТП. Видеорегистратор одного из автомобилистов зафиксировал трагедию, разыгравшуюся на университетском мосту. Здесь под колесами машины погибла мать утиного семейства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="704" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/783564" frameborder="0"></iframe> Автомобилист задавил маму-утку на мосту в Кемерове.Видео: vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Мама с утятами успешно перешли две полосы дороги – автомобилисты снижали скорость и даже останавливались, чтобы пернатык могли спокойно пройти. Но стоило им перешагнуть двойную сплошную, как мама-утка оказалась под колесами летящей иномарки. Водитель, судя по записи камеры, даже не остановился, раздавив утку. Малышам пришлось самостоятельно перебегать дорогу. К слову, все остальные участники движения пропустили их.

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По проезжей части суетливо бегали водители и пассажиры BMW Х6 и Volkswagen Sharan и что-то собирали с асфальта. А это что-то... с писком от них удирало. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU