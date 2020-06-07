В кузбасском гарнизоне строят детский сад и школу

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:42:25+03:00

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Первую сваю на месте будущей школы и детского сада в Юргинском военном гарнизоне забили строители. Всего через год и детсад, и школа примут первых учащихся и воспитанников.

Строительство школы, рассчитанной на обучение 550 ребятишек, в Юргинском военном гарнизоне начали в субботу, 6 июня. Рядом с ней расположится детский сад на 220 мест. Оба здания построят в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» к осени 2021 года. А прилегающую к школе и детскому саду территорию по улице Тургенева благоустроят.

- Мы должны обеспечить комфортную жизнь семьям военнослужащих. Строительство новых объектов - важный шаг в этом направлении, детей не нужно будет отвозить в Юргу, они смогут посещать детский садик и получать образование рядом со своими домами. Военный городок преобразится к 300-летию Кузбасса, мы поможем комплексно благоустроить территорию гарнизона, – сказал Сергей Цивилев во время рабочей поездки в Юргу.

В школе, помимо привычных кабинетов, спортивного и актового залов, столовой и библиотеки, предусмотрены помещения для групп продленного дня, а также арт-пространство. На строительство и оборудование школы будет направлено почти 729 миллионов рублей федеральных средств и пять миллионов рублей из бюджета Кузбасса.

Детсад же рассчитан на 220 ребятишек, 60 из которых – ясельного возраста. Одними из отличительных особенностей детского сада станут миниавтогородок для изучения ПДД и пространство для знакомства с природой и тем, как она меняется в течение года. на строительство будет направлено 232 миллиона рублей. Из них 113,2 миллиона рублей из федерального бюджета, а 118,8 миллиона рублей – средства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU