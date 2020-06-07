2020-06-07T12:44:06+03:00
Общество

Грозы, туманы и град накроют Кузбасс 8 июня

Синоптики дали прогноз погоды на понедельник
Екатерина РОМАНОВА
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Грозы, туманы и град накроют Кузбасс 8 июняГрозы, туманы и град накроют Кузбасс 8 июняФото: Иван МАКЕЕВ
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В первый рабочий день грядущей недели не стоит ждать тепла и ясного неба – такой прогноз погоды составили синоптики для Кузбасса.

В ночь с воскресенья на понедельник, 8 июня, в Кузбассе ожидается от +5 до +10 градусов. При этом на небо то и дело будут набегать облака, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. К утру в отдельных районах ожидают туман.

Порывы северо-западного ветра ночью могут достигать 13 метров в секунду, но уже днем они усилятся до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем в понедельник поднимется до +15…+20 градусов, однако местами будет немного теплее – до +25 градусов. По-прежнему сохранятся переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Также синоптики отмечают возможность града.

В Кемерове ночью столбики термометров будут держаться у отметок +6…+8 градусов, а днем воздух прогреется до +18…+20. Ночью существенных осадков не ожидается, а вот днем пройдут кратковременные дожди и грозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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