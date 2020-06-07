Следком расследует гибель спасателя при испытании пожарного рукава в Кузбассе

7 Июнь 2020 2020-06-07T13:34:58+03:00

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Обычное испытание пожарного оборудования завершилось трагедией в Анжеро-Судженске. Следственный комитет проводить проверку смертельного ЧП.

Чрезвычайное происшествие случилось 2 июня в Анжеро-Судженске. Здесь во время проверки пожарного оборудования погиб человек. Все происходившее в тот момент зафиксировала камера. На записи видно, как заместитель начальника пожарной части выходит на плац, чтобы проконтролировать ход испытаний пожарных рукавов. В этот момент рукав вырывается из рук его коллеги и отлетает прямо в сторону замначальника пожарной части.

- По факту случившегося Следственное управление СК РФ по Кемеровской области проводить проверку, - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, травма оказалась смертельно для мужчины. В течение нескольких дней за его жизнь боролись врачи больниц Анжеро-Судженска и Кемерова, однако в субботу утром он скончался от тяжелых травм.

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ИСТОЧНИК KP.RU