На Троицу в Кузбассе открылись храмы

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:39:47+03:00

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На христианский праздник Троицу кузбассовцы вновь получили возможность посещать церкви и храмы. Однако некоторые ограничения, введенные из-за коронавируса в Кузбассе, продолжают действовать.

4 июня глава Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение, один из пунктов которого касается религиозных учреждений. Также распоряжение о порядке совершении общественных богослужений подписал и глава Кузбасской митрополии Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.

На Троицу многие верующие кузбассовцы устремились в храмы, чтобы побывать на богослужениях. Однако несмотря на то, что храмы открыты для верующих, здесь по-прежнему действует ряд ограничений. Так, число людей в храме должно быть ограничено, а дистанция между богомольцами должна составлять не менее 1,5 метров, нужно соблюдать масочный режим и обрабатывать руки антисептическими составами. Прихожанам старше 65 рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, а для участия в Таинствах приглашать священнослужителей на дом.

К слову, с Троицей связано и немало примет. Так, считается, что дождливая Пятидесятница – к теплому лету. Если идет дождь, то в этот год будет хороший урожай хлебов и грибов. А если сам попадешь под дождь, то все мечтания исполнятся. Самый же лучший знак – увидеть радугу: те, кому это удастся, обретут здоровье и богатство в будущем году. Правда это или нет, вы можете проверить сами. Мы же лишь напомним, что 7 июня в Кузбассе дождливо, местами выпал град. И такая погода сохранится и в понедельник, 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU